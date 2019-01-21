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"Fazıl Say çizgisini korumaktadır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Fazıl Say'a sağ basından yönlendirilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan'ın kendisidir. Fazıl Say çizgisini korumaktadır"

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:05
"Fazıl Say çizgisini korumaktadır"

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, piyanist ve besteci Fazıl Say'a sağ basından yönlendirilen "takiye" eleştirilerinin asıl muhatabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürerek, "Fazıl Say çizgisini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Özel, yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin yüz akı sanatçılarından Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerini gerçekleştirdiği 18 Ocak tarihli konserine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi ve Erdoğan'ın bu programa katılması konusunda yapılan bazı değerlendirme ve eleştirilere katılmanın mümkün olmadığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sadece 10 gün önce "Bu ülkenin meşrebi belli cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır." ifadesini kullandığına değinen Özel, "2017 yılında katıldığı G-20 Zirvesi’nde Beethoven’ın 9. Senfonisi'ni dinlemek yerine otelde kalmayı tercih ederek, klasik müzikten hoşlanmadığını açıkça dile getirmiş bir siyasetçidir. Her fırsatta 'Dünya çapında sanatçılar yetiştiremedik.' diyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana sürdürülen kültür ve sanat politikalarına dil uzatan Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesi adeta kendisini tekzip etmesi anlamına gelmektedir." görüşünü savundu.

Özel, Türkiye'nin yıllar boyunca müzikte, tiyatroda, resimde, heykelde ve edebiyatta dünya çapında sanatçılar yetiştirdiğini, gittiği her ülkede konser biletleri haftalar öncesinden tükenen Fazıl Say'ın da bunlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte bu nedenle Fazıl Say’a sağ basından yönlendirilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan’ın kendisidir. Fazıl Say'a eleştiri yöneltenlere şunu hatırlatmak gerekir ki Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Dolayısıyla bir geri adımdan bahsedilecekse, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarına ve kültür ve sanat insanlarına karşı kullandığı dil de düşünüldüğünde bu geri adımı atanın Erdoğan olduğu, bir mağlubiyet varsa da Fazıl Say'ın temsil ettiği cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi olan çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir."

Özgür Özel, "16 yıl boyunca her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da Türkiye'yi kutuplaştıran politikalar izleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasını da yaklaşan yerel seçimlere yönelik bir adım olarak değerlendirdiğini" belirterek, "Bu katılımın samimi olup olmadığı, siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek Anadolu’nun çeşitli kentlerinde sanatçılarımıza sahne vermeyen AK Parti'li belediyelerin bundan sonra takınacağı tavırların yanı sıra sansür ve yasaklamaların bir daha kültür ve sanat etkinlikleriyle yan yana getirilmemesi gerektiği konusundaki görüşümüze yaklaşılıp yaklaşılmadığıyla test edilecektir." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:05
  1. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Fazıl Say
  4. Mozart

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