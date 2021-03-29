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Biyografi Fazıl Ender Uzun kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hastalığı neydi?
Biyografi

Fazıl Ender Uzun kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hastalığı neydi?

Hababam Sınıfı oyuncuları arasında yer alan Fazıl Ender Uzun hayatını kaybettiği açıklandı. Fazıl Ender Uzun’un vefatı sonrası Fazıl Ender Uzun’un hastalığı neydi? sorusu da sorulmaya başlandı. Fazıl Ender Uzun’a 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulmuştu. Peki Fazıl Ender Uzun kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:29:00 - 2021-03-29 09:32:59
Fazıl Ender Uzun kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hastalığı neydi?

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Hababam Sınıfı yazarı kimdir?

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Serinin yeni nesil filmleri ise 2003 yapımı olan Hababam Sınıfı Merhaba, 2004 yapımı olan Hababam Sınıfı Askerde, 2005 yapımı olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk, 2019 yapımı olan Hababam Sınıfı Yeniden ve son olarak 2020 yapımı olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'dır.

Hababam Sınıfı oyuncuları (bazıları)

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