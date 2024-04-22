  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü artık yok!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! O cemaat lideri öldürüldü mü? Şok detay ortaya çıktı

CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor

Amerikalılar duyurdu! O Arap ülkesinden ülkeden Türkiye'ye tonlarca petrol ve doğalgaz akacak

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Suriye lideri Esad'dan kritik açıklama: Amerikalı yetkililerle topraklarımızı işgal etseler de görüşüyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ziyaret edeceğini ilan etti.. Masada 3 temel konu var!

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Türkiye’den dünyanın kekik ihtiyacı karşılanıyor: Son verileri ortaya çıktı! Dünya bu ürünü konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!
Kadın - Aile Faydası saymakla bitmiyor! Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musun? Duyan çok sayıda siparişi verdi
Kadın - Aile

Faydası saymakla bitmiyor! Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musun? Duyan çok sayıda siparişi verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:05:00 - 2024-04-22 23:10:11
Faydası saymakla bitmiyor! Asıl C vitamini deposu olduğunu biliyor musun? Duyan çok sayıda siparişi verdi

Mangosteen, Endonezya kökenli bir meyvedir. Çoğunlukla Singapur, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya Bölgeleri'nde yetişiyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde de rastlanılan Mangosteen, yıl boyu yapraklarını dökmüyor.

Kahverengi- bordo görünümlü kabuğunun altından çıkan hazine, benzersiz görünümü ve bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği özel aroması ile, "Tropik meyvelerin kraliçesi" olarak adlandırılıyor.

Krema benzeri, tatlı aromalı ve kabuğunun aksine yumuşacık olan Mangosteen, ağzınızın içerisine de eriyip gidiyor.

18. Yüzyıl'dan bu yana Asya tıbbının en önemli kaynaklarından olan Mangosteen'in bilinmeyen faydaları:

1- Güçlü bir antitoksidandır

Bileşiminde bulunan polifenol ile güçlü bir antitoksidan olma özelliği taşıyan Mangosteen, yaşlanmayı yavaşlatır.

- Zararlı serbest molekülleri engeller
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur

2- Düşük kalorilidir

100 gr'mında 63 kalori bulunan ve kolestrol içermeyen Mangosteen, yüksek lif değerleri ile diyet dostudur.

3- C vitamini kaynağıdır

100 gramında bile yüksek C vitamini içeren Mangosteen, vücut direncini artırır.

- Özellikle hamilelik döneminde önemli rol oynayan zengin RDA oranı ile, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder.

4- Kan akışını düzenler

Alyuvarların korunmasında büyük rol oynayan Mangosteen, kan damarlarının gelişmesine etki ederek, kan akışını da düzenler.

5- Kolestrolü düşürür

Kolestrol içermeyen Mangosteen, insan vücudundaki kolestrolü de düşürür.

- Trigliserid seviyesinin düşmesine yardımcı olarak, kalp sağlığını korur.

6- Tüberkülozu engeller

Bağışıklık seviyesini güçlendiren Mangosteen, antibakteriyel ve antifungal özelliği ile tüberküloz hastalığından korur.

7- Kanserle savaşır

Oksidatif etkisi ile kansere karşı etkili olan Mangosteen, "hücrelerin paslanması"nı engeller.

8- Kan basıncını düzenler

Bakır, Manganez ve Magnezyum oranı yüksek olan bu meyve,yüksek tamsiyon ve kroner kalp hastalıkları ile savaşır

9- Siyatik ağrıları engeller

İlaç tedavisi ile engellenemeyen siyatik ağrılar, günde 2-3 kez tüketilen Mangosteen ile kolayca önlenir

10- Alzheimer ile savaşır

Hafızayı güçlendirici etkisi olan Mangosteen, Alzheimerı engeller.

11- Dizanteriyi tedavi eder

Yalnızca meyvesi ile değil kabuğu ile de şifa kaynağı olan Mangosteen, dizanteri ilaçlarında kullanılır

12- Egzamayı önler

Mangosteen kabuğundan özel olarak yapılan macun, egzemayı önler.

13- İshal tedavisinde kullanılır

Mangosteen kabuğunu kaynatarak ishal tedavisinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23