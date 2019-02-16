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Fayans çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı

Adıyaman’da, boş bir arazi içerisinde bulunan fayansları çaldığı iddia edilen şahıs ile onun yakalanmaması için polise mukavemet gösteren şahıs yakalandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:23
Fayans çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı

Adıyaman’da, boş bir arazi içerisinde bulunan fayansları çaldığı iddia edilen şahıs ile onun yakalanmaması için polise mukavemet gösteren şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir boş arazi içerisindeki fayans paketlerini açarak fayans çaldığı iddia edilen şahsı fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak istedi. Polisin ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçan şahıs olay yeri yakınlarındaki ikametinde yakalandı. Polislerden kaçan M.E. isimli şahıs ikametinde gözaltına alınmak istendiği esnada yakını olduğu öğrenilen Y.E., polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Durum üzerine M.E. ile polise mukavemet gösteren Y.E. gözaltına alındı.


Her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Öte yandan şahsın çalmaya çalıştığı fayanslar ile el arabasına el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:23
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