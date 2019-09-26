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Fay hakkı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Marmara Denizi’ndeki fay hattı kırılırsa İstanbul’da minimum 7.2 şiddetindeki deprem kaçınılmaz olduğu açıklanıyor. Peki fay hakkı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama yap.

26 Eylül 2019 Perşembe 20:11
Fay hakkı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Marmara Denizi’ndeki fay hattı kırılırsa İstanbul’da minimum 7.2 şiddetindeki deprem kaçınılmaz olduğu açıklanıyor. Peki fay hakkı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı veriliyor.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Fay hattının nereden geçtiğini öğrenmek için tıklayınız

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” (artçı şoklar) denir.

Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte.  İstanbul’da fay hattı Marmara Denizi’nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor. 

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 20:11
  1. Fay hakkı nedir?
  2. İstanbul’da kaç tane fay hattı var?
  3. Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

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