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Korona Virüs Fauci aşı için kritik rakamı açıkladı
Korona Virüs

Fauci aşı için kritik rakamı açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığının kazanılabilmesi için nüfusun yüzde 90'ının aşılanmasının gerekeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 04:08:00 -
Fauci aşı için kritik rakamı açıkladı

ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, New York Times gazetesine verdiği röportajda, daha önce sürü bağışıklığı için yüzde 70-75 aralığından bahsettiğini ancak hastalık ne kadar bulaşıcıysa aşılanma oranının da o kadar yüksek olması gerektiğini söyledi.

İlk veriler doğrultusunda sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yüzde 70 aralığında yaptıklarını söyleyen Fauci, "Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 arasında olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırtırdı.

ABD'de onaylanan iki aşıdan Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın iki doz uygulanması gerekiyor.

Trump yönetimi ise yıl sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşının ilk dozunun yapılmasını hedefliyordu.

ABD'de Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 19 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken 336 binin üzerinde kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

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