Hezimetin faturası ona kesildi! Real Madrid'de Hazard depremi
Avrupa'nın en büyük kulüplerinin başında gelen Real Madrid'de 100 milyon Euro'luk yeni transfer Eden Hazard, fazla kilolarıyla eleştiriliyor.29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
Real Madrid'in flaş transferi Eden Hazard, lig başlamadan eleştiri oklarını üzerine aldı. Belçikalı futbolcu, fazla kilolarıyla gündemde.
Real Madrid'in, Uluslararası Şampiyonlar Kupası isimli organizasyonda Atletico Madrid'e 7-3 yenilmesi camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Sport Gazetesi'nin göre Madrid temsilcisine yeni transfer olan Belçikalı yıldızın 7 kilo fazlasının olduğu kaydedildi.
YORUM YAZ