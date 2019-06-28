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Fatsa’da trafik kazası: 7 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:06
Fatsa’da trafik kazası: 7 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Ilıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Mumcu yönetimindeki 52 DS 733 plakalı otomobil ile Orhan Şimşek’in kullandığı 34 PH 1901 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücüler ile Halil İbrahim, Ayşe, Kübra, Musa Ali ve Hava Şimşek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçede bulanan özel bir hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:06
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