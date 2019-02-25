Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu 2. kilometresi Sıvazlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Çekilmiş yönetimindeki 52 AAD 641 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin elektrik direğini yıkması sonucu enerji nakil hatları yola düştü. Olay yerine gelen görevliler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.

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