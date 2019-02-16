Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Demas Kavşağı’nda meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada Aziz Kılıç isimli vatandaş ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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