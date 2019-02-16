Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.16 Şubat 2019 Cumartesi 11:48
Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Demas Kavşağı’nda meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada Aziz Kılıç isimli vatandaş ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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