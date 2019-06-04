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Fatsa’da protokol bayramlaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde protokol, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 14:00
Fatsa’da protokol bayramlaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde protokol, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.


Kültür Sarayı’ndakiu bayramlaşma törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, MHP İlçe Başkanı Murat Kaçak, CHP İlçe Başkanı Murat İnanlı, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Fatsa Belediye Başkanı Kibar, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum, ağız tadında sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan ayı boyunca Ramazan ayının maneviyatını uygun çok güzel etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturduk. Yüce Yaradanımıza şükürler olsun ki bizleri bayram gününe ulaştırdı. Kent bayramlaşması adıyla düzenlediğimiz bayramlaşma törenimize yoğun bir katılım oldu, bu da bizleri memnun etti. İnşallah Ramazan ayından sonra da hemşehrilerimizle farklı etkinlikler adı altında bir araya geleceğiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle ilimize il dışından gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.


Bayram sonrası ikamet ettikleri illere gidecek olanlara da hayırlı yolcuklar temenni eden Başkan Kibar, “Bizler için en büyük bayram ilimize gelen misafirlerimizin yine sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kazasız belasız geri dönmeleri olacaktır. İlçemizde gerek emniyet, gerekse jandarma ekiplerimiz belediyemizle koordineli bir şekilde uyarılarda bulunarak bugünlere ulaştık. İnşallah bunu bayram tatilinde de aynı hassasiyetle devam ettirip sonuca bağlayacağız” diye konuştu.


Başkan Kibar, Kültür Sarayı’ndan ayrılmadan önce Ramazan ayı boyunca gece yarısına kadar özverili bir şekilde görev yapan Kültür Sarayı personeline de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:00
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