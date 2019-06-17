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Fatsa’da METİP toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:02
Fatsa’da METİP toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı.


Her yıl fındık toplama döneminde ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilerek yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığında ‘Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Komisyonu’ üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.


Toplantıda, Fatsa’ya 15 Temmuz-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gelecek olan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin konaklayacağı Saraytepe Mahallesi Elekçi Irmağı kenarında bulanan METİP alanında yapılması gereken çalışmalar ile işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik alınması gereken tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fındık sezonu öncesinde ilçemize onlarca mevsimlik tarım işçisi gelecek. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen işçiler burada yaklaşık 2 ay kalıyorlar. Biz de mevsimlik işçilere özel proje kapsamında çocukların bahçelerde çalışmasına engel olmak ve çocukların gelişimine katkı sağlamaktayız. Dolayısıyla aileler fındık toplamaya gittiğinde bu alanda kalan çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmek üzere yaşlarına göre eğitim programı uygulanıyor” dedi.


Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz, SGK İlçe Müdürü Metin Kırışak, Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.


Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin kalacağı alan ve yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alınmasıyla toplantı son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:02
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