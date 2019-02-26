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Fatsa’da kan bağışı kampanyası

Ordu’nun Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesinde ‘Biz Bitti Demeden Bitmez’ sloganıyla Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleşti.

26 Şubat 2019 Salı 13:05
Fatsa’da kan bağışı kampanyası

Ordu’nun Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesinde ‘Biz Bitti Demeden Bitmez’ sloganıyla Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleşti.


Düzenlenen kan bağışı kampanyasında 100 ünitenin üzerinde kan alımının gerçekleştiği bildirildi.


Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Berat Şahin düzenledikleri kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Başkanlığı 2019 yılını Gönüllülük Yılı olarak kabul etmiştir. Amaç toplumun her alanında iyiliği, hayırı paylaşmayı yaymak. Gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmek ve örnek olmalarını sağlamak. Ocak ayı içinde Kızılay’ın acil koduyla bakanlıklara geçtiği yazı doğrultusunda Bakanımız Mehmet Kasapoğlu himayesinde ’Biz Bitti Demeden Bitmez’ sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatılıp gençlik merkezleri olarak organize edilmiştir. Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ile birlikte Fatsa 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda kan bağışı kampanyası gerçekleştirilmiş ve 100’ün üzerinde bağışçı katılım sağlamıştır. Gönüllü gençlerin birebir çalıştığı ve yürüttüğü bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ilgisi muazzamdı, zaten Fatsa’ya ve bize de bu yakışırdı. Tüm katılımcılara projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:05
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