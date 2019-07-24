Fatsa’da kaçak içki üretimine baskın: 2 yabancıya gözaltı Ordu’nun Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretim tesisine yaptıkları baskında 2 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Ordu’nun Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretim tesisine yaptıkları baskında 2 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Kavraz ve Ilıca Mahallelerinde takip ettikleri evlere operasyon düzenledi. Baskında kaçak içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, şüpheliler Gürcü uyruklu Emzar Katamadze ve Iraklı Ivanedze kaldıkları evlerde malzemelerle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yaklaşık 53 litre sahte rakı, 23 litre viski ve 21 litre votkaya jandarma ekipleri el koydu.

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