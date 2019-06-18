Fatsa’da hortum paniği Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşları tedirgin etti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşları tedirgin etti.

Fatsailçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, vatandaşları korkuttu. Yağmurun ardından başlayan şiddetli rüzgar sonrası Fatsa sahilinde görülen hortum paniğe neden oldu. Hortumu denizde gören balıkçı kayıkları korkuyla limana sığınırken, vatandaşlar ise panik yapıp kaçıştı. On dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp büyük sanayi sitesi mevkisindeson buldu.

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