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Fatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle yaklaşık 10 ev için boşaltma kararı alınırken, mahallede bulunan diğer evler de çatlaklar nedeniyle tehlike altında.

24 Mart 2019 Pazar 14:32
Fatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle yaklaşık 10 ev için boşaltma kararı alınırken, mahallede bulunan diğer evler de çatlaklar nedeniyle tehlike altında.


İlçeye bağlı İslamdağ Mahallesi’nde taş ocağından dolayı olduğu iddia edilen heyelanlar nedeniyle evlerde ciddi derecede hasarlar oluştu. Mahalledeki 10 ev için oturulamaz raporu verilirken, diğer evlerdeki çatlaklar da ciddi derecede hasarlar oluşturdu. Bahçelerde ise toprak kaymaları gerçekleşirken, mahalle halkının tedirgin bekleyişi devam ediyor.


Evlerini ve mahallelerini terk etmek istemediklerini söyleyen Adem Güney, “Heyelanlar ciddi derece oluşmaya başladı. Taş ocaklarındaki çalışmalardan dolayı evlerimizde ciddi derecede çatlaklar oluştu. Her gün evlerimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. ÇED raporlarında da taş ocaklarından kaynaklı olduğu net bir şekilde belli. Durumumuz gerçekten belirsiz ve ne olacağını bilmiyoruz” dedi.


Evlerde taş ocağı yüzünden çatlaklar olduğunu söyleyen Abdulkadir Yirbeşoğlu ise bir an önce bu sıkıntının giderilmesi için yetkilileri göreve davet etti. Yirbeşoğlu, “Taş ocağından dolayı mahallemizde heyelan oldu, benim bile evim yıkıldı. Güzelim memleketimizi ne hale getirdiler ben hangi parti gelirse gelsin bizim için en büyük hizmet taş ocağının kaldırılmasıdır. Lütfen yetkililer göreve, biz mağdur olduk güzel doğalarımızı kirletmeyelim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:32
  1. doğa

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