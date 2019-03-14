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Fatsa’da halk konseri

Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında semah, koro ve halk konseri düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:40
Fatsa’da halk konseri

Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında semah, koro ve halk konseri düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katılırken, Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Birol Tutkan konser öncesi bir konuşma yaptı. Tutkan konuşmasında, “Türkmen oymaklarının çoğunda ehli beyit sevgisi ve tasavvuf anlayışı ağırlıklı olarak kendini göstermekteydi. 13. yüzyılda Anadolu ulularından biri olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli güzel ahlak, dostluk, okuma, adalet, eşitlik, paylaşma, hoşgörü, sevgi ve kardeşliğe dayalı bir yaşam ve inanç yolu oluşturmuştur. O gün bugün yola Alevi Bektaşi yolu diyoruz” dedi.


Başkan Tutkan’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçılar, şef Ferit Yıldız yönetiminde sevilen parçaları seslendirdi. Düzenlenen halk konserine daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:40
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