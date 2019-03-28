Fatsa’da ev yangını: 1 yaralı Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Dursun Çakmak’a ait evde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü ve alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay anında evde bulunan Dursun Çakmak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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