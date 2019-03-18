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Fatsa’da Çanakkale Zaferi’nin anma töreni

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:44
Fatsa’da Çanakkale Zaferi’nin anma töreni

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.


Program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Daha sonra Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle hazırlanan programa Fatsa Belediye Kültür Sarayında devam edildi. Programda Fatsa şehitleri sunumu, Çanakkale şiirleri, şehit mektubu, tiyatro gösterisi sunuldu.


Düzenlen programda şehit yakınlarına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı çiçek takdim etti. Programlar ödül töreni ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:44
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