Fatsa’da 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, eğitimde kitap okumanın öneminin çok fazla olduğunu belirterek, “Bunun da en iyi aracı çok iyi kütüphaneler oluşturmaktır. Kütüphanesiz bir şehir düşünülemez” dedi.

Fatsa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Muhammet Uzun ve kütüphane personelleri, "55. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Kaymakam Mehmet Yapıcı’yı ziyaret etti. Kaymakamı Yapıcı, kütüphane personellerini ve en çok kitap okuyan çocuk ve yetişkin kişileri makamında ağırladı.

Fatsa Kütüphanesi ile ilgili bilgiler veren Fatsa Kütüphane Müdürü Muhammet Uzun, “Milli kültür mirasımızı yaşatan, insanlığın kültür ürünlerini toplum yararına sunan, kütüphanelerimizi tanıtmak, kitabı ve kütüphaneyi sevdirmek amacıyla düzenlenen kütüphane haftasının 55. sini kutlamaktayız. Bu hafta vesilesiyle yurdumuzda bütün kütüphanelerde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin halk ve çocuk kütüphanelerine olan ilgilerini artırarak okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirmek üzere çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. 2018 yılı itibarıyla 78 bin kişiye hizmet verildi. Bu ziyaretçi sayısı çok güzel bir rakam ilçemiz adına.26 bin adet ödünç kitap vermişiz. 42 bin koleksiyonumuz mevcut kütüphanemizde” dedi.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, “Kitap okuyan birisi hayatı boyunca büyük bir servet kazanmıştır. Hayatında hiçbir zaman zorluklarla karşılaşmaz. Kütüphaneler Haftası’nı kutluyorum. Okuma alışkanlığı gelişerek devam eder. Az okuyan bir milletiz fakat ilçemizde bu durum söz konusu değildir. Kütüphanemizin bu anlamda rolü çok büyüktür. Kütüphanesiz bir şehir düşünülemez” diye konuştu.

Ziyaret programında bir yıl boyunca kütüphaneden kitap alarak en çok okuyan yetişkinler ve öğrenciler ödüllendirildi.