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Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Haydar Gürsu kazandı

Ordu’nun Fatsa İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Haydar Gürsu ve listesi kazandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:16
Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Haydar Gürsu kazandı

Ordu’nun Fatsa İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimini Haydar Gürsu ve listesi kazandı.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen ve iki listenin yarıştığı seçimlerde 81 delege oy kullandı. Seçimlerde Haydar Gürsu’nun listesi 58 oy alarak yeni dönemde başkanlığı kazanırken, diğer aday Yılmaz Gezer’in listesi ise 29 oy aldı. Seçimlerde 2 oy da geçersiz sayıldı.


Yeni dönemde başkanlığa seçilen Başkan Haydar Gürsu seçimler sonrası yaptığı tebrik konuşmasında, “Fatsa Ziraat Odası delegelerine çok teşekkür ediyorum. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:16
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