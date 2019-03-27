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Fatsa Huzurevi için imza protokolü

Fatsa Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal İl Hizmetler Müdürlüğü arasında inşaatı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin devri konusunda protokol imzalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:15
Fatsa Huzurevi için imza protokolü

Fatsa Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal İl Hizmetler Müdürlüğü arasında inşaatı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin devri konusunda protokol imzalandı.


Fatsa Belediyesinde makamında gerçekleşen imza protokolünde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, İl Müdür Yardımcısı Ercan Okur, Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici hazır bulundu.


İmza protokolü öncesi açıklamada bulunan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “2011 yılında Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sözleşme imzaladığımız, yapımına 2012 yılında başladığımız Fatsa Huzurevi olarak temelini attığımız tesisimizi yaklaşık 6 ay önce inşaatını tamamlamıştık. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile devir işlemleri ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu görüşmeleri nihayete erdirdikten sonra bugün itibarıyla huzurevimizi yani Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi Sosyal Politikalar Aile Bakanlığı’na teslim ediyoruz” dedi.


Huzurevi projesinde emeği geçenler olduğunu ifade eden Başkan Aktepe, “Bu anlamda önceki Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan’a, projeye destek veren önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a, şimdiki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş’a huzurevimize bağışta bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fatsa’ya böyle bir hizmeti kazandırmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Kimse inşallah buralara düşmez ama buralar olmadan da olmuyor. İnşallah vatandaşlarımıza buralarda güzel hizmetler verilir” diye konuştu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık da yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediyemizin yapıp bize devrettiği huzurevimizin teslimatı için imza protokolü yapıyoruz. Fatsa Belediye Başkanımıza Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş’a, Valimiz Seddar Yavuz’a, AK Parti Ordu Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız’a çok teşekkür ediyorum. Ahmet Cemal Mağden Huzurevimizin kapasitesi 140. Tekkiraz’da da bir huzurevimiz var, kapasitesi 25, kalan kişi 27. Şu anda sırada bekleyen 40 kişimiz var. Bu anlamda Fatsa Huzurevi bizim için çok önem arz eden kuruluş. Böylece huzurevi projemizi çözmüş olacağız. Fatsa Huzurevi ile 3 tane huzurevimiz olacak. İlimize hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:15
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