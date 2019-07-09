Fatsa Huzurevi açıldı Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapımı tamamlanan huzurevi hizmete açıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapımı tamamlanan huzurevi hizmete açıldı.

2011 yılında Fatsa Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sözleşme imzalanarak, yapımına 2012 yılında başlanan ve yapımı tamamlanıp yaklaşık 2 ay önce Aile Çalışma Bakanlığına devri yapılan Fatsa Huzurevi açılışı gerçekleşti.

Fatsa Huzurevinin resmi açılışının yapıldığını ifade eden Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, “Huzurevinin yapımı ve açılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ilimize hayırlı olsun” dedi.

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