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Fatsa Cumhuriyet Meydanı’na zemin betonu döküldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi”nde zemin betonu döküldü.

21 Mart 2019 Perşembe 15:09
Fatsa Cumhuriyet Meydanı’na zemin betonu döküldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi”nde zemin betonu döküldü.


Fatsa halkının heyecanla beklediği prestij projenin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, temel izolasyonu yapılarak grobetonu dökülen projen yüzde 60’ının tamamlandığını söyledi. Tekintaş, “Ekiplerimiz Fatsa Meydan Projemizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Proje kapsamında 5 bin m kazık imalatı ile toprak işleri tamamlanırken 6 bin 250 metreküp beton döküldü ve kapalı otoparkın temel izolasyonu yapıldı. Üst tablalarda ise yalıtım çalışmaları devam ediyor. Yalıtım bittikten sonra otopark kullanılabilecek hale gelecek. İnşallah eksikleri en kısa sürede bitirilerek projeyi Fatsalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.


Proje hakkında bilgi veren Başkan Engin Tekintaş, “Fatsa ilçemizin en önemli projelerinden biri olan Fatsa Meydan Projesi’nde6 bin metrekarelik alanda 81 araçlık 2 bina 550 metrekarelik kapalı otopark ve meydan yer alacak. Proje, Karadeniz Sahil Yolu güzergâhı üzerinde ki en önemli alanlardan biri olacak. İlçemiz cazibe merkezi olacak proje ile vatandaşlarımız uzun süre vakit geçirebilecekleri sosyal ve modern bir yaşam alanına kavuşacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:09
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