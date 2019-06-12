0553 313 94 23

Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’ etkinliği

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ’Çevre Günü’ etkinliği düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:23
Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’ etkinliği

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ’Çevre Günü’ etkinliği düzenlendi.


Dolunay Mahallesi Çamlık Tesisleri’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Özcan Ateşli, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.



“Çevre bilincini yaşam biçimi haline getirmeliyiz”


Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte, sınırsız ihtiyaçların artması, mevcutta bulunan doğal kaynakların hızla azalmasına ve yok olmasına neden olduğunu belirten Derya Özcan Ateşli, “Biz insanoğlu kimi zaman bilerek, kimi zaman farkında olmadan, kimi zaman önemsemeyerek, kimi zaman da çok para kazanmak adına doğayı gözdençıkararakçevremizi hızla kirletmeye başladık. Çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, insanlık ve doğadaki tüm canlılar hızla zarar görmeye ve yok olmaya başladı. Sanayi ve fabrika atıkları, havayı kirleten sera gazları, yakıtlar, spreyler, soğutucu gazlar, egzoz gazları ve diğer hava kirleticileri, tarımda kullanılan suni gübreler, zirai ilaçlar ve tüm kimyasallar, haşere öldürücüler, ot öldürücüler, herbisitler, evsel çöpler, petrol ve ilaç atıkları, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, atık piller, plastik ürünler, atık sular, gemi atıkları, radyoaktif atıklar, nükleer atıklar, elektromanyetik atıklar, atık yağlar yaşadığımız doğayı ve çevremizi kirleten belli başlı kirleticilerdir. Ayrıca bunların yanı sıra, teknolojinin getirdiği kirlilikler, kaçak yapılaşmanın getirdiği kentsel kirlilikler, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, radyoaktif kirlilik de yer almaktadır. Çevre kirliliğinin oluşumunda ve kontrolünde ülke sınırlarının hiç bir önemi yoktur. Bu sebeple; 1872 yılından bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü ilan edilmiş olup bir takım etkinliklerle insanlarda çevre bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Peki, hızla kirlenen dünyayı biz birey olarak kirlenmekten kurtarabilir miyiz? Belki dünyayı kurtaramayız fakat, birey olarak çevre bilincini yaşam biçimi haline getirebilirsek, çevremize çok büyük katkı sağlarız” dedi.


Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Özcan Ateşli konuşmasını öğrencilere çevre andı yaptırarak noktaladı.


Yapılan konuşmanın ardından çevre ile ilgili yapılan çalışmalara destek olan İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya’ya plaket ve çevre günü nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.


Programa katılan öğrenciler alana yakın olan plajda çevre temizliği de yaptılar. Programda ayrıca çevre kirliği nedeniyle zarar gören kuşların da fotoğrafları sergilendi.


Etkinliğe ayrıca Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:23
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı
    1. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    2. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    3. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    4. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    5. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    6. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    7. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    8. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    9. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    10. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    11. Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı..
    12. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    13. Pendik’te millet bahçesinde hummalı..
    14. Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
    15. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    16. ABD'den Hong Kong açıklaması
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    18. Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’..
    19. İstanbul Kayabaşı kura çekimleri ne..
    20. Bakan Selçuk'tan "karne" mesajı
    21. GÜNCELLEME - Sinop'ta kamyon ile..
    22. EURO 2020 biletleri satışa çıktı
    23. Yeni askerlik sistemi teklifi
    24. Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar
    25. Meclis toplantısında gündem ilaçlama..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son..
    28. ABD'de 3 Müslümanı öldüren zanlı..
    29. Türkiye'ye tehditler savuran ABD'ye..
    30. Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!