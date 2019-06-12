Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’ etkinliği

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ’Çevre Günü’ etkinliği düzenlendi.

Dolunay Mahallesi Çamlık Tesisleri’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Özcan Ateşli, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

“Çevre bilincini yaşam biçimi haline getirmeliyiz”

Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte, sınırsız ihtiyaçların artması, mevcutta bulunan doğal kaynakların hızla azalmasına ve yok olmasına neden olduğunu belirten Derya Özcan Ateşli, “Biz insanoğlu kimi zaman bilerek, kimi zaman farkında olmadan, kimi zaman önemsemeyerek, kimi zaman da çok para kazanmak adına doğayı gözdençıkararakçevremizi hızla kirletmeye başladık. Çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, insanlık ve doğadaki tüm canlılar hızla zarar görmeye ve yok olmaya başladı. Sanayi ve fabrika atıkları, havayı kirleten sera gazları, yakıtlar, spreyler, soğutucu gazlar, egzoz gazları ve diğer hava kirleticileri, tarımda kullanılan suni gübreler, zirai ilaçlar ve tüm kimyasallar, haşere öldürücüler, ot öldürücüler, herbisitler, evsel çöpler, petrol ve ilaç atıkları, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, atık piller, plastik ürünler, atık sular, gemi atıkları, radyoaktif atıklar, nükleer atıklar, elektromanyetik atıklar, atık yağlar yaşadığımız doğayı ve çevremizi kirleten belli başlı kirleticilerdir. Ayrıca bunların yanı sıra, teknolojinin getirdiği kirlilikler, kaçak yapılaşmanın getirdiği kentsel kirlilikler, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, radyoaktif kirlilik de yer almaktadır. Çevre kirliliğinin oluşumunda ve kontrolünde ülke sınırlarının hiç bir önemi yoktur. Bu sebeple; 1872 yılından bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü ilan edilmiş olup bir takım etkinliklerle insanlarda çevre bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Peki, hızla kirlenen dünyayı biz birey olarak kirlenmekten kurtarabilir miyiz? Belki dünyayı kurtaramayız fakat, birey olarak çevre bilincini yaşam biçimi haline getirebilirsek, çevremize çok büyük katkı sağlarız” dedi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Özcan Ateşli konuşmasını öğrencilere çevre andı yaptırarak noktaladı.

Yapılan konuşmanın ardından çevre ile ilgili yapılan çalışmalara destek olan İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya’ya plaket ve çevre günü nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa katılan öğrenciler alana yakın olan plajda çevre temizliği de yaptılar. Programda ayrıca çevre kirliği nedeniyle zarar gören kuşların da fotoğrafları sergilendi.

Etkinliğe ayrıca Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ve öğrenciler katıldı.