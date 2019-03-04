Fatsa Belediyesinde 2014 -2019 döneminin son meclis toplantısı

Fatsa Belediyesinde 2014-2019 çalışma döneminin son meclis toplantısı Belediye Başkanı Muharrem Aktepe başkanlığında gerçekleştirildi.

Mart ayı meclis toplantısının başlangıcında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “2014 - 2019 çalışma döneminin son meclis toplantısını yapıyoruz. Hepimiz Fatsalıyız, hepimiz Fatsa’da yaşayacağız. Bu beş yıllık süreç zarfında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı vermiş olduğunuz emeklerden dolayı Fatsa adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç inşallah ilçemiz için, belediyemiz için, hepimiz için hayırlı olur. Ben devam edecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bizimle birlikte görevi sona eren arkadaşlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah yine Fatsa’da birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu beş yıllık süreç zarfında sizlerle birlikte bu kurumu, belediyeyi, bu şehri birlikte yönetmeye çalıştık bundan sonra da bu şehrin sokaklarında yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki hayatınızda Allah kolaylıklar versin diyorum” dedi.

Başkan Aktepe ve belediye meclis üyeleri son meclis toplantısında hatıra fotoğrafı çektirdi.