0553 313 94 23

Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank nereli?

Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Peki Fatma Varank kimdir? Nerelidir? Fatma Varank hangi kurumlarda görev aldı?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank nereli?

Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Peki Fatma Varank kimdir? Nerelidir? Fatma Varank hangi kurumlarda görev aldı?

17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak‘ta doğan Fatma Varank aslen Trabzon Of’ludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ’ta çalıştı. Başak- Hilal Konutları projesi kapsamında 18 bin konut projesinde Proje Müdürü olarak görev aldı.2003- 2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 2009 yılında SPK lisanslı Değerleme Uzmanlığı belgesini aldı. 2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede; Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü. Türkiye'de uzun yıllar mülkiyet problemi çözülememiş 2B alanlarında, belediyeler lehine proje alanı ilan edilmesi süreçlerinde aktif görev aldı. Türkiye'nin ilk finans merkezi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin bütün planlama ve proje süreçlerini yönetti.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer aldı. İstanbul’un Sultanbeyli İlçesinde kangren haline dönüşen ve 200 bin kişiyi ilgilendiren “Mülkiyet” probleminde, trampa çalışmalarını yürüterek sonuç aşamasına getirdi.

 

 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Çalışması ile bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda ve büyük ölçekli dönüşüm projelerinde Kentsel Tasarım Estetik Kurul Üyeliği yaptı.

 

 

Türkiye genelinde planlama sürecinde kentsel tasarım odaklı planlama çalışmalarına geçilmesi yönünde çalışmalarda bulundu.

 

 

2012-2013 yılları arasında Ankara 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyon Üyeliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İmar Planları onayı gibi önemli kamu yatırımlarına imza attı.

 

 

Çamlıca Camii Proje Yarışması’nda Danışman Jüri Üyeliği, TOKİ 7 İklim 7 Bölge Proje Yarışmasında Seçici Jüri üyeliği yaptı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
  1. Zonguldak
  2. Van
  3. Trabzon
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. Fatma Varank
  8. fatma varank kimdir
  9. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! İşte fiyatlar
    1. Kurbanlıklar pazara inmeye başladı!..
    2. Bedelli askerlik için motosikletini..
    3. Dünya diken üstünde! Bir destekte..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
    5. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    6. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    7. İsrail askerleri 13 yaşındaki..
    8. İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe! 43..
    9. Avrupa Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi..
    10. Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç..
    11. Kayıp Evrim olayında flaş gelişme!..
    12. Abdülkadir Uraloğlu kimdir?..
    13. Mustafa Destici'den Mesut Özil..
    14. Mithat Cansız kimdir? Enerji Bakan..
    15. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ..
    16. Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan..
    17. İki bakanın daha yardımcıları..
    18. Katar'dan kritik Birleşik Arap..
    19. Abdullah Tancan kimdir? Abdullah..
    20. 2 senelik birikimini bakın nereye..
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı