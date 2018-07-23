Fatma Varank kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank nereli?

Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Peki Fatma Varank kimdir? Nerelidir? Fatma Varank hangi kurumlarda görev aldı?

17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak‘ta doğan Fatma Varank aslen Trabzon Of’ludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ’ta çalıştı. Başak- Hilal Konutları projesi kapsamında 18 bin konut projesinde Proje Müdürü olarak görev aldı.2003- 2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009 yılında SPK lisanslı Değerleme Uzmanlığı belgesini aldı. 2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede; Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü. Türkiye'de uzun yıllar mülkiyet problemi çözülememiş 2B alanlarında, belediyeler lehine proje alanı ilan edilmesi süreçlerinde aktif görev aldı. Türkiye'nin ilk finans merkezi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin bütün planlama ve proje süreçlerini yönetti.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer aldı. İstanbul’un Sultanbeyli İlçesinde kangren haline dönüşen ve 200 bin kişiyi ilgilendiren “Mülkiyet” probleminde, trampa çalışmalarını yürüterek sonuç aşamasına getirdi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Çalışması ile bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda ve büyük ölçekli dönüşüm projelerinde Kentsel Tasarım Estetik Kurul Üyeliği yaptı.

Türkiye genelinde planlama sürecinde kentsel tasarım odaklı planlama çalışmalarına geçilmesi yönünde çalışmalarda bulundu.

2012-2013 yılları arasında Ankara 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyon Üyeliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İmar Planları onayı gibi önemli kamu yatırımlarına imza attı.

Çamlıca Camii Proje Yarışması’nda Danışman Jüri Üyeliği, TOKİ 7 İklim 7 Bölge Proje Yarışmasında Seçici Jüri üyeliği yaptı.