64 yaşındaki Fatma İpek Alcı, İsveç'te 30 yıllık hükümeti devirdi

İsveç'te yaşan 64 yaşındaki 7 çocuk annesi Fatma İpek Alcı, daha önce İsveç'te düzenlenen yarışmada 'Yol Gösterici' dalında 'Yılın Kahramanı' ödülüne layık görülmüştü.

Alcı, Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenlediği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Aslen Konyalı olan ve 30 yıl önce İsveç'e göç eden Alcı, kendisini kahramanlığa götüren öyküsünü şöyle anlattı:

"Eşimden boşanarak 5 çocuğumla İsveç'e gittim. Orada tekrar evlendim. İki çocuğum daha oldu. Eşim ilk zamanlarda her işe yardımcı olurken, sonradan değişti ve artık yardım etmemeye başladı. Akrabalarımın yanına taşındım. Burada her şey problem oluyordu. Yaşadığımız yerde suç oranı yüksekti. Kadınlar kızlar dışarıya çıkamaz olmuştu. Ben mahalleli kadınları birleştirerek, belediyeye başvurdum. Güvenlik eğitimi aldık ve geceleri kadınlar, polisle birlikte mahallenin güvenliğini sağlamaya başladık."

Kızı İsveç'te Bakan yardımcısı

İsveç hükümetine başvurup, kadınlar için okul açtıran Alcı, "Okuma yazması olmayan kadınların eğitim almasını sağladım. Ayrıca Türk kadınlara İsveç dil kursu açtırdım. 300 gönüllü kadına çıktı sayımız. Çocuklarımın hepsini okuttum. Kızım İsveç'te Bakan Yardımcısı oldu. Belediye ile iş birliği yaptım. Her hafta kadınlara kültür gezileri yaptırıyorum. Çocukların gittiği zararlı mekanlar vardı. Bunların kapanması için mücadele ettim" dedi.

30 yıllık partiyi devirdi

İsveç'te 30 yıllık partiyi devirdiklerini anlatan alcı şunları söyledi:

"Hatta yapamazsın diyen sosyal partiye karşı kadınları örgütleyip, onların oy vermemesini sağladım ve seçimi kaybettirdim. 30 yıllık partiyi devirdik."

Suça itilen gençler için iş yeri açacak

Alcı "Polisle iş birliğine giderek mahallemize torbacıları sokmadık. Her pazartesi polislerle toplantı yapıyorum. İngilizce kursu, örgü kursu açtım. Şimdi amacım suça itilen çocuklar ve gençler için iş yeri açmak. İsveç hükümeti iş birliğinde bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çünkü ben doğrunun yanındayım" ifadelerini kullandı.