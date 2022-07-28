Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir, Dokuz Eylül Rektörlüğü Fatma Seniha Nükhet Hotar hangi okullardan mezun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı. Peki, Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Fatma Seniha Nükhet Hotar okullardan mezun?

Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

Fatma Seniha Nükhet Hotar (25 Ekim 1961) Türk akademisyen ve siyasetçi. Mevcut Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Teorisi ve Kantitatif Yöntemler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı’nda ise Doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Fatma Seniha Nükhet Hotar hangi okuldan mezun oldu?

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı olarak göreve başlayan Hotar; 1990 yılında Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör unvanını almış; 1998 - 2002 yılları arasında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Fatma Seniha Nükhet Hotar hangi partiden?

2002 yılında siyasete girerek Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. 22, 23, 25 ve 26 dönem İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Hotar, bu süreçte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yapmıştır. 2018 yılının haziran ayında yapılan genel seçimler için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Fatma Seniha Nükhet Hotar evli mi?

2003 yılında Ümit Göksel ile evlendi ve 2009'da boşandı. Bir çocuk annesidir