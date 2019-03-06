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Fatma Şahin’in çılgın projesi: Medeniyet Şehri

Gaziantep Büyekşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Medeniyet Şehri Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Fatma Şahin’in çılgın projesi: Medeniyet Şehri

Gaziantep Büyekşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Medeniyet Şehri Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterdiği Fatma Şahin, “Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri” adı altında topladığı projelerin arasından çılgın proje olarak nitelediği, Medeniyet Şehri Projesi’yle 4 milyon metrekare alan, yeşille buluşturulacak. Başkan Şahin’in Medeniyet Şehri Projesi, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. 31 Martta yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler arasında Medeniyet Şehri Projesi’ne ayrı bir parantez açan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde Medeniyet Şehri’ni anlattı, vatandaşları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da projeyi anlattığını kaydeden Başkan Şahin, Erdoğan’ın projeyi çok beğendiğini ve kendisine “Tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir” dediğini hatırlattı.


New York Central park’tan daha büyük olacak


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinin Manhattan’da bulunan 3,5 milyon metrekare alanda kurulmuş New York Central Park’tan daha büyük olacak ‘Medeniyet Şehri’ yapacağız. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Tugay’ın bulunduğu alanı alacağız, Tugay’ı kaldıracağız, 4 milyon metrekare yeşil alanıyla aileler çocuklarıyla istifade edecek. Gaziantep’in çehresini oluşturan bu topraklara özgü kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir kurulacak. Medeniyet Şehri’nde, hanlarıyla, bahçeleriyle, merkezleriyle Osmanlı’nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, Cumhuriyet döneminin güzelliği hayat bulacak. Antep evlerinin ortasında hayatları, sokaklarda çeşmeleri ve cumba evler vardı. Gazianteplilerin çocukluğunu geçirdiği sokaklar, şimdi buraya Gaziantep Medeniyet Şehri’nde yaşayacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
  1. doğa

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