THY- Banjul
0553 313 94 23

Fatma Şahin'i duygulandıran karşılama

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterdiği Fatma Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi- Gökyüzüne güvercin bırakan Şahin, gördüğü yoğun sevgi karşısında gözyaşlarını tutamadı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
Fatma Şahin'i duygulandıran karşılama

GAZİANTEP (AA) - AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Fatma Şahin, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen vatandaşların sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın pankart ve sloganlarla karşıladığı Şahin, kendisi için hazırlanan platforma çıkarak halkı selamladı.

Gördüğü yoğun sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, kendisine getirilen 80 güvercini öperek gökyüzüne bıraktı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi öz geçmişini hatırlatarak bölge ve Gaziantep kadınına umut olacağını söyledi.

Köylerde ve şehirde yaşayan her genç kızın artık daha ileriyi umut edebileceği bir rol model olduğunu belirten Şahin, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamaya özen göstereceğini ifade etti.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu şehir beni milletvekili, bakan ve belediye başkanı seçti. Gazi şehrimle kader birliği yaptık." dedi.

Şahin, çok önemli bir görevin kendisine verildiğinin bilincinde olduğunu belirterek, ilk belediye başkanı seçilişinde verdiği sözlerin yüzde 95'inden fazlasını başarıyla yerine getirdiklerini, artık daha fazla hizmet ve yatırımla herkesin mutlu olabileceği bir kent oluşturma hayaliyle hareket edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
  1. Ak Parti
  2. Fatma Şahin
  3. Gaziantep
  4. Karşılama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı