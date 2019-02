Fatma Şahin’e Kayaönünde sevgi seli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayaönü Mahallesi Cemre Düğün Salonunda halkla buluştu. Göreve geldiği günden bu yana her zaman sorunları dinleyen, gönül belediyeciliğinde “Gaziantep Modeli” oluşturan Başkan Şahin, Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla bir araya geldi.

Salonu dolduran vatandaşlara seslenen Şahin, “Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Bu bir gökkuşağıdır. Bu gök kuşağında Suruçlu, Halfetili, Birecikli olmazsa olur mu? Çünkü burası medeniyettir. Gaziantep sizsiz güzel olmaz. Gaziantep kardeşlik modelidir, sizsiz olmaz. Önce millet önce memleket. Yola çıkarken ne dedik, sözde kararda milletin dedik. Rahmetli Menderes asılırken bu millet çok bedel ödedi. Her 10 yılda bir darbe. Her darbede 30 yıl geriye gittik. Her darbe canımızı gençlerimizi aldı, gönlümüzü kırdı, yüreğimizi yaktı. Gözyaşının rengi yok olmaz. Biz ‘yaratılanı yaratandan ötürü seven’ bir anlayışın mensubuyuz. ‘Biz gelmedik kavga için dostun eli gönüllerdir gönüller yapmaya geldik’ dedik. Biz Hazreti Mevlana’nın ‘barış kalpte başlar’ dediği için sizi sevdik. Bizi bir arada tutan; yüreğimiz ve imanımızdır. 2001 yılında hatırlayalım, uzun ince bir yola çıktık. Bu yol çile yoluydu. Bu çileyi çekebilmek için memleket sevdan memleket aşkın olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkarken ‘önce insan’ dedik. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. O gün ne dediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Gözler kalbin aynasıdır. İnsan gönülden ibarettir” dedi.

"Gaziantep kendi kendine yeten bir şehir"

Yaklaşık bir saat süren toplantıda Başkan Şahin, sunum eşliğinde toplu konut projelerinden, Gaziray ve metro çalışmalarından, sosyal yaşam ve kentsel dönüşümden bahsetti.

Sanayi çalışanlarının çoğunlukta olduğu toplantıda onların konut sıkıntısı ve işe ulaşım ile ilgili sıkıntılarını bildiğini belirten Şahin, “Biliyorum ki bir asgari ücretlinin, bir esnafın, bir emeklinin en büyük hayali ev sahibi olmaktır. Kiralar yüksek, bir an önce ev sahibi olmak gerek. Kirada oturmuş bir bacınız, işçi emeklisi bir babanın kızıyım. Annem Antep nakışı işleyerek büyüttü beni. Ay sonu hemen gelir, iyi bilirim. Ne demişler, ‘dünyada mekan ahirette iman.’ Bu memleket üretim merkezi. Üretim nerede? Organizede. 150 bin insanımız çalışıyor. Gününüzün büyük bir bölümü yolda geçiyor. Biz size orada yeni bir yaşam merkezi sunuyoruz. Kuzeyşehir ile bu sorunu halledeceğiz. Gaziantep, kendi kendine yeten bir şehir. İnşallah yeni açılacak Kuzey Antep Viyadüğümüzle hızlı bir şekilde Kuzeyşehir’e varacaksınız” diye konuştu.