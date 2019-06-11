0553 313 94 23

Fatma Şahin’e gastronomi ödülü

Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğinde gerçekleştirilen 13.

11 Haziran 2019 Salı 15:05
Fatma Şahin’e gastronomi ödülü

Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğinde gerçekleştirilen 13. Geleneksel Yılın En’leri ödül töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, ‘Türk Mutfağını Dünyaya Tanıtan Belediye Başkanı Ödülü’ verildi. Törende ayrıca, yılın başarılı haber ajansı İhlas Haber Ajansı seçilirken, yılın başarılı erkek ana haber sunucusu ödülü de TGRT Ana Haber Sunucusu Mehmet Aydın’a verildi.


Medyamize Grup bünyesinde yayınlanan Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğiyle geleneksel hale gelen Yılın En’leri ödül töreni, 13’ünca kez görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Merve Akıncı’nın yaptığı, iş dünyası ve medyanın zirvesindeki isimlerin ödüllendirildiği geceye, çok sayıda siyasetçi, sanatçı, basın mensubu katıldı. Başarılı gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların da ödüllendirildiği tören, İstanbul’da gerçekleşti.


“13 yıldır istikrarla ve emin adımlarla ilerliyoruz’’


Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, Geleneksel Yılın En’leri ödüllerini 13 yıldır gerçekleştirdiklerini belirterek, her yıl çıtayı bir adım yükseltecek özveriyle çalıştıklarını söyledi. Bu tür kurumsal yarışmaların kazananlar için hem motivasyon hem de prestij kaynağı olduğunu hatırlatan Dr. Kadir Gürbüz, “Büyük Türkiye hedefine ulaşmak, top yekun verimli bir şekilde çalışmak, üretmek ve inovatif yöntemlerle gelişimi sürdürmekten geçiyor. Bu konuda çalışan marka, kurum ve kişilerin kesinlikle motive edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu bilinç ve farkındalıkla 13 yıldır Geleneksel Yılın En’leri ödül törenini düzenliyoruz” diye konuştu.


Gecenin Onur Konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’di. Şahin’e, gecede ‘Türk Mutfağını Dünyaya Tanıtan Belediye Başkanı Ödülü’ takdim edildi. Şahin ödülünü alırken şunları söyledi:


“Mutfak birleştirir, mutfak kardeşliktir. Mutfak Lezzettir. Mutfak Paylaşmadır. Dünyada yeni bir akım var; nereye gideyim ne tadayım? O yüzden biz, Anadolu’ya gelin, Anadolu’nun tüm lezzetlerini bütün güzelliklerini burada size tattıralım diyoruz. Dolayısıyla Bir Gaziantep olarak değil, bütün bölge olarak Anadolu olarak, büyük bir hazinenin taşıyıcılarıyız, emanetçileriyiz. Büyük bir kültürel mirasımız var. O yüzden biz Unesco’dan bunu ilk tescillendiren şehir olduk. Bir şehir çıktı ve bütün dünyaya kendi özgüveniyle bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Arkasından İstanbul tasarımda, Kütahya çinide, Kahramanmaraş edebiyatta, Hatay gastronomide yeniden devam etti ama ilk olmak önemliydi.”


Törende ayrıca, yılın başarılı haber ajansı ödülü İhlas Haber Ajansı’na verilirken, yılın başarılı erkek ana haber sunucusu ödülünü de TGRT Ana Haber Sunucusu Mehmet Aydın aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:05
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    1. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    2. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    3. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    4. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    5. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    6. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    7. Mezar taşının üzerinde telefon..
    8. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    9. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    10. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    11. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    12. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    13. Söke halkı yollardan şikayetçi
    14. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    15. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    16. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    17. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    18. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    19. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    20. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    21. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    22. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    23. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    24. CHP TBMM Grup Toplantısı
    25. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    26. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    27. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    28. Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu
    29. Can Ünver, BM'nin komite üyeliğine..
    30. ASKF Başkan Bıyık Milli maç için..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!