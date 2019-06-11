Fatma Şahin’e gastronomi ödülü

Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğinde gerçekleştirilen 13. Geleneksel Yılın En’leri ödül töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, ‘Türk Mutfağını Dünyaya Tanıtan Belediye Başkanı Ödülü’ verildi. Törende ayrıca, yılın başarılı haber ajansı İhlas Haber Ajansı seçilirken, yılın başarılı erkek ana haber sunucusu ödülü de TGRT Ana Haber Sunucusu Mehmet Aydın’a verildi.

Medyamize Grup bünyesinde yayınlanan Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğiyle geleneksel hale gelen Yılın En’leri ödül töreni, 13’ünca kez görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Merve Akıncı’nın yaptığı, iş dünyası ve medyanın zirvesindeki isimlerin ödüllendirildiği geceye, çok sayıda siyasetçi, sanatçı, basın mensubu katıldı. Başarılı gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların da ödüllendirildiği tören, İstanbul’da gerçekleşti.

“13 yıldır istikrarla ve emin adımlarla ilerliyoruz’’

Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, Geleneksel Yılın En’leri ödüllerini 13 yıldır gerçekleştirdiklerini belirterek, her yıl çıtayı bir adım yükseltecek özveriyle çalıştıklarını söyledi. Bu tür kurumsal yarışmaların kazananlar için hem motivasyon hem de prestij kaynağı olduğunu hatırlatan Dr. Kadir Gürbüz, “Büyük Türkiye hedefine ulaşmak, top yekun verimli bir şekilde çalışmak, üretmek ve inovatif yöntemlerle gelişimi sürdürmekten geçiyor. Bu konuda çalışan marka, kurum ve kişilerin kesinlikle motive edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu bilinç ve farkındalıkla 13 yıldır Geleneksel Yılın En’leri ödül törenini düzenliyoruz” diye konuştu.

Gecenin Onur Konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’di. Şahin’e, gecede ‘Türk Mutfağını Dünyaya Tanıtan Belediye Başkanı Ödülü’ takdim edildi. Şahin ödülünü alırken şunları söyledi:

“Mutfak birleştirir, mutfak kardeşliktir. Mutfak Lezzettir. Mutfak Paylaşmadır. Dünyada yeni bir akım var; nereye gideyim ne tadayım? O yüzden biz, Anadolu’ya gelin, Anadolu’nun tüm lezzetlerini bütün güzelliklerini burada size tattıralım diyoruz. Dolayısıyla Bir Gaziantep olarak değil, bütün bölge olarak Anadolu olarak, büyük bir hazinenin taşıyıcılarıyız, emanetçileriyiz. Büyük bir kültürel mirasımız var. O yüzden biz Unesco’dan bunu ilk tescillendiren şehir olduk. Bir şehir çıktı ve bütün dünyaya kendi özgüveniyle bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Arkasından İstanbul tasarımda, Kütahya çinide, Kahramanmaraş edebiyatta, Hatay gastronomide yeniden devam etti ama ilk olmak önemliydi.”

Törende ayrıca, yılın başarılı haber ajansı ödülü İhlas Haber Ajansı’na verilirken, yılın başarılı erkek ana haber sunucusu ödülünü de TGRT Ana Haber Sunucusu Mehmet Aydın aldı.