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Fatma Şahin’den Regaib Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaib Kandili’nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu bildirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Fatma Şahin’den Regaib Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaib Kandili’nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu bildirdi.


Regaib Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, “Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandili’ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır” ifadelerini kullandı. Böylesi önemli günlerde toplumsal duyguların arttığına dikkati çeken Başkan Şahin,“Regaib Kandili’yle insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan huzur ve kardeşliği daha da pekiştirdiğine inanıyorum. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında insanların Allah’a yaklaşma gayretleriyle birlikte yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri de artar. Bu da toplumsal huzur ve birlik beraberliğin gelişmesine vesile olur. Regaib Kandili aynı zamanda Rabbimizin rahmet ve ihsanının bollaştığı bir gecedir. Bu gece her zamankinden daha fazla Cenab-ı Allah’a yaklaşma gayretinde bulunmak gerekir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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