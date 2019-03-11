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Fatma Şahin’den “İstiklal Marşı” mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milli mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin kalplerini birleştirdiğini bildirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:47
Fatma Şahin’den “İstiklal Marşı” mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milli mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin kalplerini birleştirdiğini bildirdi. “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Mehmet Akif Ersoy’un tam bağımsızlığa inanmış bir vatan şairi olduğunu belirtti.

 

Şahin, kurtuluş mücadelesinin tüm acımasızlığı ile sürdüğü zor günlerde, ülkenin istiklali için verilen büyük direnişe gönüllü olarak katılan Mehmet Akif Ersoy’un, milli marşımızda o günlerde tanık olduğu inancı, umudu, bir milletin ölüm kalım savaşını anlatarak milli mücadele ruhunun diri tutulmasına öncülük ettiğini aktardı.

 

Milli şairin istiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin geçtiği dönemlerde kaleme aldığı İstiklal Marşı ile aziz milletin hissiyatına tercüman olduğunu kaydeden Şahin, milli mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin kalplerini ve ruhunu birleştirdiğini bildirdi.

 

Şahin, mesajının devamında, “Vatanı, canlarından üstün tutan, büyük bir azimle, emsalsiz fedakarlıklarla bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkan ecdadımız, istiklal mücadelesini zaferle neticelendirmiştir. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden Mehmet Akif, bilgisini, heyecanını, umudunu milletiyle paylaşmış, diriliş harekatının başlamasına, milli mücadele ruhunun alevlenmesine de öncülük etmiştir. Milletimizin ruhunu yansıtan İstiklal Marşı’mızın mısraları, aziz milletimizin ortak sesi olmuştur. Bu ses öyle bir sestir ki, içimizden taşan coşkuyla, tek yürek, tek millet olduğumuzu, tüm cihana haykırmaktadır. Milletimiz bu eşsiz marşın, her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmesinin tek sebebi budur. İnanıyorum ki, istiklal mücadelesi ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatacak, istikbal mücadelemizi de başarıyla sürdürebileceğiz. Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. Bizler de bugün şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize ve vatan kahramanlarına en büyük borcumuz, gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde parlak bir geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir. Hissederek ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Savaşının tüm kahramanları ile bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:47
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