Fatma Şahin’den Binali Yıldırım’a destek Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da Gazianteplilerle piknikte buluştu.

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