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Fatma Şahin’den Binali Yıldırım’a destek

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da Gazianteplilerle piknikte buluştu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:35
Fatma Şahin’den Binali Yıldırım’a destek

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da Gazianteplilerle piknikte buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Aktay’ın da katıldığı piknikte Şahin, hemşehrilerinden seçimde Binali Yıldırım için destek sözü aldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla İstanbul’da bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önce İstanbul’daki baklava ve tatlıcıları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde Binali Yıldırım için destek isteyen Fatma Şahin, daha sonra ise Belgrad ormanlarında piknikte buluşan Gazianteplilerle bir araya geldi. Pikniğe katılan Fatma Şahin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazianteplilerle birlikte kebap yaptı. Programda Fatma Şahin ve davetlisi olarak pikniğe katılan Fuat Oktay, İstanbul’da yaşayan Gazianteplilerin yoğun ilgisini gördü. Gaziantep’ten kilometrelerce uzakta hemşehrileriyle buluşan Fatma Şahin, pikniğe katılanlarla birlikte sohbet edip eğlendi. Halay çekerek, oyunlara eşlik eden Fatma Şahin, hemşehrilerinden İstanbul’da mega projelerin hayata geçirilmesi için Binali Yıldırım’a destek istedi.


Gaziantepliler de, piknikte kendilerini yalnız bırakmayan Fatma Şahin’in üzülmesine imkan vermeyeceklerini vurgulayarak, İstanbul’da mega projelerin hayata geçirilmesi amacıyla seçimde Binali Yıldırım’a destek vereceklerine söz verdi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:35
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