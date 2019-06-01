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Fatma Şahin’den Bayram vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramların ruhunu ve vesile kıldığı kardeşlik duygularını tüm yıla yaymış büyük bir medeniyeti temsil ettiklerini belirterek, bayram coşkusunu çocuklara aşılamak zorunda olduklarını kaydetti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
Fatma Şahin’den Bayram vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramların ruhunu ve vesile kıldığı kardeşlik duygularını tüm yıla yaymış büyük bir medeniyeti temsil ettiklerini belirterek, bayram coşkusunu çocuklara aşılamak zorunda olduklarını kaydetti.


Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuklarını belirtti.


Şahin, bayramların; kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, aile büyükleri ve akrabaların ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ihtiyaçlıların unutulmadığı, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olduğunu aktardı.


Başkan Fatma Şahin, şunları kaydetti: “Çocukluğumuzda kıyafetlerimizi başucumuza koyup üstüne yeni ayakkabılarımızı itinayla bıraktığımız bayram namazından dönen babamızın elini öpmek için sıraya girdiğimiz, ardından yeni kıyafetlerimizle bütün mahallenin kapılarını tek tek çalıp şeker topladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamak zorundayız. Bizi biz yapan önemli değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum.”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
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