Fatma Şahin’den AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken’e destek

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, “Kent Yaşamında Kadın ve Girişimcilik” konulu konferans düzenledi. Moderatörlüğünü İnci Ertuğrul’un yaptığı konferansta, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da kadınlara yönelik yapacağı çalışmaları anlatırken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Deniz Köken ile 5 yıllık çalışma sürecini anlatarak Köken’e destek istedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “Kent Yaşamında Kadın ve Girişimcilik” konulu konferans düzenledi. ModeratörlüğünüTelevizyon Programcısı İnci Ertuğrul’un yaptığı konferansta, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile Gaziantep’te kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri projeleri ve bir kadın belediye başkanı olarak başından geçenleri anlattı. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ise, daha önce Antalya, Erzurum, Gaziantep gibi üç büyükşehirde kadınlara yönelik imza attığı önemli projelere değinerek, Eyüpsultan’da girişimcilik ve hanımlar için yapacakları çalışmaları anlattı. Konferansın son konuşmacısı Silk and Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur ise, iş hayatında dünya çapında bir başarı hikayesine nasıl imza attığını paylaştı.

“Ben şehirlerin tamamına kadın elinin değmesinden yanayım”

Eyüpsultan’da kadınlara yönelik hizmete geçireceği projelerden bahseden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Ben şehirlerin tamamına kadın elinin değmesinden yanayım. Parklara kadın lokali yapma projemiz, bizim ilçe kadın kolları başkanımızla konuşuyoruz, kendisi de heyecanla o projeyi savunuyor. Parkları güvenlik altına alalım diye uğraşıyoruz. Oraya hanımefendiler gelmeye başlayınca parklara bir şekilde düzen gelmeye başlar” diye konuştu.

“Bizim toprakla bağımızın kesilmemesi lazım”

Eyüpsultan’ı kültür ve turizmle kalkındırma amacı taşıdığını ifade ederek konuşmasına devam eden Köken, “Küçük de olsa tarımla kalkındırma hedefimiz var. Çünkü bizim 6-7 tane köyümüz var. Mesela bir tanesinde seracılık yapacağım. Mimar Sinan Üniversitesiyle projeler noktasında çalışıyoruz. Hayata geçirebilirsek katkı serayı, orayı tamamen hanımların çalıştığı, ürettiği, pazarda pazarladığı bir hizmet yapmaya çalışacağım. Önemli bir proje. Bizim toprakla bağımızın kesilmemesi lazım. Bunu da teşvik edeceğiz. Ayrıca şehir içerisinde de ürettiğimizi doğru pazarlayabilecek bir mekanizmayı da, hem internet ortamında satışların rahat yapılabildiği, eğitimlerini verip, sekreteryasını kurarak hizmet vereceğiz hanımefendilere. Hem de daha büyük kapsamlı Pazar kurarak. Eyüpsultan’ın kendi çevresinin kalabalığından yararlanmak suretiyle. Çünkü hafta sonları bizim burası çok büyük bir havza oluyor” diye konuştu.

"Eyüpsultan’da tek camiyle sistem dönmüyor" diyerek konuşmasına devam eden Köken, “Eyüpsultan Camii’ne gelen vatandaş 15 dakika kaldıktan sonra gidiyor. Bizim Feshane’yi müze yaparak, Haliç’teki adaları bir doğal yaşam parkı haline getirerek, Pierre Loti’yi de teleferik sistemini güçlendirerek bu dört aksı doğru çalıştırırsak burada insanlar yarım günden fazla kalırlar, yarım günden fazla kalınca da istihdama büyük katkı sağlarlar. 3’üncü havalimanının da ayrıca istihdam için ayrı bir katkısı olacak” şeklinde konuştu.

“Deniz kardeşim gibi yerelde yetişmiş iyi bir beyinle çalışmış olmanın çok büyük farkını yaşadım”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Ben Deniz kardeşimle 5 sene beraber çalıştım. Biz çok zor bir dönemde birlikte çalıştık. Dünyadaki bütün vicdani değerlerin, bütün o insani değerlerin sorgulandığı dönemde biz şehir olarak 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıp, Aylan bebekler ölmesin diye, büyük kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, kimyasal bombaların altından kaçan insanların ilk sığınağı olduk. Bakanlıktan gelmeme rağmen, coğrafyanın ve dönemin zorluğu itibariyle Deniz kardeşim gibi yerelde yetişmiş iyi bir beyinle çalışmış olmanın çok büyük farkını yaşadım. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Deniz kardeşim benim için en büyük şans oldu”

“Deniz kardeşimle çok zor zamanda çok önemli bir zamanı birlikte paylaştık” diyerek konuşmasını sürdüren Şahin, “Allah bir insana yardımcı olacağı zaman , onu muvaffak edeceği zaman iyi yardımcılar, iyi kardeşler gönderirmiş, O yüzden Deniz kardeşim benim için en büyük şans oldu. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu tecrübeyle Eyüpsultan’da olağanüstü bir ustalık dönemi yaşanacak” dedi.