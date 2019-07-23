Fatma Şahin’den "24 Temmuz Basın Bayramı" kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajında basın emekçilerinin sektörün isimsiz kahramanları olduğunu belirterek, medyanın demokrasinin gelişmesi sürecinde ’olmazsa olmaz’ bir faktör ve milletin müşterek sesi olduğunu aktardı.

Fatma Şahin, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal’in, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözü de basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Üstlendiği bu önemli görevler basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir” ifadelerini kullandı.

Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlendiğini vurgulayan Şahin, “Basın, mesai kavramı gözetmeksizin, fedakarca çalışan yerel yönetimler için de yol gösterici olan önemli bir kuruluştur. Gazi şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz ilimizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarımız ve basın kuruluşlarımızın 111 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutlar, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.