Fatma Şahin yeniden başkan seçildi!
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.13 Haziran 2019 Perşembe 19:01
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ardından düzenlenen 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis toplantısı'nda tekrar başkanlığa seçildi.
Ankara'da 600’e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi.
2 MHP'li var
Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilirken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hem Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğine hem de encümen üyeliğine seçildi.
Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı. Toplantıda aynı zamanda yapılan encümen üyeliği seçiminde de 2 isim MHP’yi temsil edecek.
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