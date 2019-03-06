Fatma Şahin yeni projesini açıkladı! Dünyanın en büyüğü olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, NTV canlı yayınına konuk oldu. Mart 2019 yerel seçim hedeflerini ve vaatlerini anlatan Şahin Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezini açacaklarını duyurdu

Projelerini tek tek anlatan Şahin "Yeni dönem için alzheimer merkezleri açtık. Çocuklar için mutlu kafe. Artık tek tip engelli tipi yok. Her biri için başka bir şey söylemek gerekiyor. Biz artık başka bir şey söylüyoruz. Ve artık Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezini açıyoruz. İçinde aklınıza gelen bütün atalyöler. Şuan hidroterapi ve atlı terapi de Türkiye'nin en büyüğü olan 12 dönümlük büyük bir merkez açıyoruz tamamlanmak üzere. Bu bize neyi söylüyor sosyal anlamda engelliden engelsize herkesin beklentilerini yükseltecek alt yapı ve çalışmalarda yaptığımız noktada başka noktadayız." açıklamasında bulundu.

İşte Fatma Şahin'in konuşmalarından satır başları...

Bölge açısından çok zor bir dönem geride kaldı

Benim açımıdan yerel yönetimin ustalık dustalık dönemi oluyor. Bölge açısından ise bölge çok zor dönmeden geçti ve en zor dönem geride kaldı. Artık önümüzde kalkınmanın, yatırımın kültürel mirasın, hanların, hamamların...Bütün Dünya'ya çok daha güzel tanıtıldığı parlak bir dönemi hayal ediyorum onun içinde bütün beyanlarımı bunun üzerine kuruyorum.

200 dönüm üzerinde yeni bir meydan yapıyoruz

Kamil Ocakta'da 200 dönüm yeni bir meydan yapıyoruz. Orada bulunan Alleben deresiyle birleştiryoruz ve dereyi 12 ay boyunca suyla dolduruyoruz. Maviyi yeşil ile insan suyla buluşuyor Gaziantep özüne dönüyor. Şimdi böyle bir meydan düşünün. Hep söylüyorum şehirler meydanlarıyla ünlüdür ben artık herkesi Gaziantep meydanında davet edeceğim.

Dünya arkeologları Gaziantep'e gelecek

Kentin tarihine yönelik yapılacak çok işler olduğunu söyleyen Şahin" Anadolu Anadolu Arkeolojisi endüstrisini Gaziantep'te kuruyoruz. Bu ne demek bütün Dünya Arkelogları Gaziantep'e gelecek.

'Gelin Etmeyin Okula Gönderin' projesini başlattık

Ben artık şunu görüyorum Gaziantep'e gidip bakalım. Gaziantep ne yapmış sosyal alanda...Özellikle çocouklar ve kadınlar üzerinde... Biz özellikle kadınları merkeze aldık. Kız çocukları erken yaşta evlenmesin çocuk gelin olmasın diye "Gelin Etmeyin Okula Gönderin" diye bir proje yaptık. Bir taraftan kızlarımızı okutuyoruz diğer taraftan "haydi kızlar yöntime" diye proje başlattık.