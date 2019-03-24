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Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Burç, Cevizli, Zeytinli ve Hacıköprü kırsal Mahallesi’nde, vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 09:56
Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Burç, Cevizli, Zeytinli ve Hacıköprü kırsal Mahallesi’nde, vatandaşlarla bir araya geldi.


Fatma Şahin’in yoğun bir ilgi gösterdiği ziyaretlerde vatandaşlardan destek isteyerek, yapılan yatırımları anlattı. Gaziantep’in en eski yerleşim yerlerinden bir olan Burç’ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Şahin, “Burç tarihtir, kültürdür, altyapıdır, medeniyettir. O yüzden biz Burç’a çok önem veriyoruz. 17 yıl önce milletvekili olduğumda ilk geldiğim yerlerinden birisi olan Burç’un yol, okul, hastane, ebe ve hemşire sorunu vardı. Burç’a olan hizmet aşkımız milletvekili dönemine dayanır, sevgi, kardeşlik ve hizmet yolculuğu 17 yıl önce başladı. Bizler gelen dualarla besleniyoruz. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda dibimizde koca bir savaş, kaos olmasına rağmen yılmadık, yıkılmadık hizmet ürettik” dedi.


Burç’a 179 kilometre arazi yolu açtıklarını hatırlatan Şahin, Burç’ta 46 kilometrelik uzunluğundaki yola sıcak asfalt, 80 kilometreye sathi kaplama yaptıklarını, 70 kilometre içme suyu, 35 kilometre ise kanalizasyon hattı döşediklerini, dolayısıyla bölgenin altyapısına 65 milyon TL harcadıklarını belirtti.


"Biz her zaman çiftçinin yanındayız"


Burç mahallesi ziyareti sonrası Cevizli Mahallesi’ne geçen Şahin, yol arkadaşlarıyla beraber millete hizmet yolunda aynı ilk günkü heyecanla çalıştıklarını belirterek, “2002 ‘den bu yana hep beraber çalıştık. Onlarca eksikliğimizi beraber giderdik, Cevizli nereden nereye geldi. Bu kırmızı ve verimli topraklarla ürettiğiniz cevizle, üzümle millete, Gaziantep’e şifasınız. Bu zor dönemde artık altyapı belediyeciliği bitirdik. Bölge köylerine 246 kilometre sathi asfalt, 86 kilometre sıcak asfalt yaptık. 180 kilometre arazi yolunu tamamladık.Bölgede 80 kilometre içme suyu hattını bitirdik. 60 kilometre kanalizasyon yaptık. Ayrıca Cevizli ve çevre köylerin arıtma tesisi ihtiyacını biliyorum ihale aşamasında. ‘Çiftçimiz başımızın tacı’ dedik, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. 2014 yılında hatırlayın büyük bir kuraklık oldu. Tohum yok dediler, binlerce çiftçimizin tohum ihtiyacını giderdik. İlk yaptığımızda inanmadılar‘Büyükşehir’in tarımla toprakla ne işi olur’ dediklerinde ‘biz her zaman çiftçinin yanındayız’ dedik yine de olacağız.Oğlaklar ölüyor dediler süt yemi dağıttık. Fıstık ağacı aşılamadan tutun 26 branşta çalışma yaptık. Tarım Bakanı geldiğinde inanamadı ‘bizden daha çok çiftçiye destek vermişsin’ dedi. Küçükbaş hayvanlarınız için meralarda güneş enerjili sondajlar yaptık. Hayvanların su ihtiyacını karşıladık. 13 tane yaptık, Cevizli’ye de yapımına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Bu bölge insanı en iyisini hak ediyor


Cevizli Köyü ziyareti sonrası Zeytinli’ye geçen Şahin buradaki vatandaşlara seslenerek, “Zeytinli ve çevre köylerine 70 kilometre içme suyu 50 kilometre kanalizasyon hattını tamamladık. Bölgenin toplam altyapısına ve üst yapısına toplam 57 milyon TL yatırım yapıldı. Köylü hanımlarımız süt sağarken ellerinin damarları tıkanıyor dediler süt sağma makinaları dağıttık. Arı kovanları, bal ormanları, fıstık ağaçlarını aşılama, tuzak dağıtma ve birçok toprakla ilgili çalışmayı tamamladık. Buraya sizin için zeytin sandıkları dağıttık. Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimiz. Beraber gidecek daha çok yolumuz var. Çocuklarımız çektiğimiz çileleri çekmesin daha güzel bir dünyada yaşasınlar diye çalışıyoruz. Bu bölge insanı en iyisini hak ediyor. Bunun için safları sıklaştırıp birbirimiz sevmeli ve 31 Mart’ta tüm Dünya’ya karşı Recep Tayyip Erdoğan’ın başı dik bir şekilde mesaj verebilmesi için sandıkları patlatmalıyız” diye konuştu.


Zeytinli Mahallesi sonrası Hacıköprü Mahallesi’ne geçen Şahin buradaki taziyeye katıldı, halkın sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:56
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