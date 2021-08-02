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Biyografi Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli? Fatma Polat yaşı kaç?
Biyografi

Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli? Fatma Polat yaşı kaç?

Fatma Polat kimdir? sorusu arama motoru Google trendler listesinde en çok arananlar arasında Fatma Polat’ın da yer alması sonrası merak edilir oldu. Fatama Polat, çok güzel Türkçe konuşmasıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Peki Fatma Polat aslen nereli? Fatma Polat kaç çocuğu var?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 10:24:00 - 2021-08-02 10:25:54
Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli? Fatma Polat yaşı kaç?

Fatma Polat kimdir? Fatma Polat, aslen Sivaslıdır. 38 yaşında olan Fatma Polat'ın üç çocuğu bulunmakta. Üç çocuğu olan Fatma Polat'ın çocuklarından biri 17, biri 13 biri 11 yaşında. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber bir yarışmanın elemelerine katılmıştı. Fatma Polat, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır. Boks yapmak Fatma Polat'ın hobilerinden biridir. 

 

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