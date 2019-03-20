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Fatma nine "süt anne" arıyor

Adana’da 77 yaşındaki Fatma Eskici, 1 yıl önce yakalandığı rahim ve mide kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapi tedavisinin hasarlarını gidermesi ve beyaz kan değerlerini yükseltmesi için tavsiye edilen anne sütünü temin etmek için süt anne arıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:13
Fatma nine "süt anne" arıyor

Adana’da 77 yaşındaki Fatma Eskici, 1 yıl önce yakalandığı rahim ve mide kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapi tedavisinin hasarlarını gidermesi ve beyaz kan değerlerini yükseltmesi için tavsiye edilen anne sütünü temin etmek için süt anne arıyor.


Adana’da ikamet eden Fatma Eskici, yaklaşık 1 yıl önce şiddetli karın ağrıları nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından 77 yaşındaki Fatma Eskici’ye Adenokarsinom yani ’mide kanseri’ teşhisi kondu. Geçen süre zarfında rahmine de sıçrayan kanser nedeniyle yaşlı kadın, 3 haftada bir kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi süresince her türlü hastalıktan ve enfeksiyondan korunması gereken Eskici’yle, kızı Gülistan Akca ilgilenmeye başladı.


Yakalandığı enfeksiyonlar nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kalan Eskici’nin beyaz kan değerlerinin düşük olmasından dolayı hayati tehlikesi ortaya çıktı. Kan değerlerinin yükseltilmesi için sürekli hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadına anne sütü tüketmesi önerildi. Bunun üzerine Eskici’nin kızı Gülistan Akca, sosyal medya hesapları üzerinden bir kampanya başlattı. Annesinin hastalığından ve anne sütü tüketmesi gerektiğinden dolayı yardım bekleyen Akca, başarılı olamadı.


Annesinin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Akca, annesinin kanser hastalığında son evrede olduğunu ve yaşı itibariyle de bir çaresinin olmadığını söyledi. Şimdiye kadar 7 kür kemoterapi tedavisi gördüğünü kaydeden Akca, "Annem kemoterapi tedavisi görürken kan değerleri oldukça düşüyor. Özellikle lökosit ve beyaz kan değerleri çok düşük durumda. Bu yüzden enfeksiyon kapmaması ve daha rahat bir onkolojik tedavi süreci için annemin, anne sütüne ihtiyacı var" diye konuştu.



"Annemin 75 yaşından küçük süt kardeşleri olsun"


Fatma Eskici’ye günlük yarım çay bardağı kadar süt verilmesi gerektiğini belirten Akca, "Biz paylaşmasını seven insanlarız. Yeni doğum yapmış yardımseverlerden, anneme süt anne olmalarını istiyorum. Hem böylelikle annemin 75 yaşından küçük süt kardeşleri olacak. Eğer Adana dışından yardımcı olmak isteyenler olursa kargo aracılığıyla sütlerini alabilirim. Ben bir evladım ve annemin bir gün dahi olsa hayatını daha iyi yaşamasını istiyorum. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.


Anne sütü için yardım beklediğini ifade eden 77 yaşındaki Fatma Eskici ise "Ben süt annesi istiyorum. Bana yardımcı olacaklara şimdiden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:13
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