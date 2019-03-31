Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı

Yeşilçam’ın usta oyuncularından ünlü sanatçı Fatma Girik hasta yatağından kalkıp Bodrum’da oy kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul’da hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneden taburcu olur olmaz dün akşam oy kullanmak için Bodrum’a geldi. Torba mahallesinde oturan ünlü oyuncu evinde dinlendikten sonra bugün öğlen saatlerinde oy kullanmak için sandığa geldi. Güçlükle yürüdüğü görülen ünlü oyuncuyu 2 kişi koluna girerek oy kullanmaya getirdi. 1313 nolu sandıkta oy kullanan ünlü sanatçıya hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Oy kullanmak için koşa koşa geldim

Geçtiğimiz Şubat ayında hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Usta sanatçı Fatma Giriksağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Oy kullanmak için dün akşam saatlerinde İstanbul’dan koşa koşa Bodrum’a geldiğini belirten Girik, daha sonra hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün’ün mezarını ziyaret edip dua etti.