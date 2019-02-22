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Fatma Girik ameliyat oldu

Fatma Girik, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:10
Fatma Girik ameliyat oldu

Fatma Girik, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu.



Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik ameliyat oldu. Doktorlar sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verdi.



Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Prof. Dr. Talat Kırış yaptı. Liv Hospital’da yapılan ameliyat sonrası Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle birshunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.



Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçının kendine geldiği ve konuşmaya başladığı bildirildi. Girik, 3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:10
  1. sanat

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