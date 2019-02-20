Fatma Çolakbayrakdar, asker anneleriyle birlikte

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, vatani görevlerini yapan askerlerin annelerini Kocasinan Akademi Erciyesevler ve Yakut Tesisinde misafir etti. Asker annelerin hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar, gönüllerde hoş bir seda bıraktı.

Asker annelerini farklı günlerde Kocasinan Akademi Erciyesevler ve Yakut Tesisinde ağırlayan Fatma Çolakbayrakdar, onlarla hoş sohbetlere imza attı. Ailelerle tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, asker aileleriyle gönül birlikteliği inşa ettiklerini ifade etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Fatma Çolakbayrakdar, tüm askerlerin vatan vazifelerini sağ salim bitirip, ailelerine kavuşmalarını temenni etti. Fatma Çolakbayrakdar, “Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Birliğimiz daim, huzurumuz baki olsun. Asker ocağı, peygamber ocağıdır. Bu kutsal görevi, vatan toprağının emanetini üstlenen asker kardeşlerimize hayırlı teskereler diliyor, en kısa zamanda annelerin yavrularına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.

Asker anneleri ise Fatma Çolakbayrakdar’ın tesislerde ağırlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Fatma Çolakbayrakdar, ardından asker anneleriyle birlikte tesislerdeki kursları ziyaret ederek, farklı branşlarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlere başarılar dileyen Fatma Çolakbayrakdar, “Hanımlarımız, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren kursiyerlerimize kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kursiyerler ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, kendilerine verdiği destekten dolayı da Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.