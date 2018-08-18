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Fatma Aksal kimdir? AK Parti MKYK üyesi olan Fatma Aksal nereli?

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Fatma Aksal kimdir? AK Parti MKYK üyesi olan Fatma Aksal kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Fatma Aksal nere milletvekili.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:02
Fatma Aksal kimdir? AK Parti MKYK üyesi olan Fatma Aksal nereli?

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Fatma Aksal kimdir? AK Parti MKYK üyesi olan Fatma Aksal kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Fatma Aksal nere milletvekili.

AK Parti MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Fatma Aksal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.1965 yılında Keşan’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. MEB Yurtdışı Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesinde yüksek lisans, Virginia Tech Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora yaptı. Virginia Tech Universitesinde Makroekonomi ve Mikroekonomi dersleri verdi. Trakya Üniversitesinde Yüksek Lisans Girişimcilik dersi verdi. 2009 yılında AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı; 2011 yılı Genel Seçimlerinde 3. Sıra Milletvekili Adayıydı. Bir süre Ak Parti İl Yürütme Kurulu üyeliği, İl Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliği, ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Keşan SKM başkanlığı yaptı. Çok İyi düzeyde İngilizce biliyor.              

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:02
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