Fatimi Halifesi Bedr el Cemali kimdir? Tarihte Bedr el Cemali kim?

Bedr el-Cemâli’nin 1015 yılında doğduğu, 1094 yılında da öldüğü bilinmete. Fatimiler Devleti'nde Halife Mûstensir'in hilafet döneminin son 20 yılında Emîr el-Cûyuş, Silâhlı Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı. Kendisinden sonra vezirlik mâkamına getirilen ve Mustâ‘lî'yi Hâlife ilân eden vezir El-Efdâl Şehinşâh'ın babası idi.

Bedr el Cemali, Fatimi Veziri olup gücü Halife Mustansır’dan bile öndeydi. Büyük Selçuklu’nun Kudüs, Şam ve Kahire’yi alması İçin gönderdiği Atsız Bey, iki şehri alıp Kahire kapılarına dayandığında, Bedr el Cemali, Halife ile kaçma planları yapmaya başlamıştı. Ancak Atsızın gereksiz yere Kahire önlerinde oyalanması Onu ağır bir yenilgiye uğratttı. Fatimi Halife’si Bedr el Cemali, Selçuklu elindeki Şam’ı almak İçin çok uğraşacak ama başaramayacaktır. Fatimilerin vezirler tarafından yönetilmesi Onunla başlamıştır.

Fatimi Halife’si Bedr el Cemali hem Selçuklu’ya hem Batınilere düşmandır. Ancak zeki tedbirli bir vezir olarak yaptığı yeniliklerle Kahire’ye altın bir dönem yaşatmıştır. Babüzzüveyle ile birçok sur kapısı Bedr el Cemali tarafından yaptırılmıştır. Mukaddam Dağı üzerine bugün hala ayakta olan El Cuyuşi Külliyesini yaptırmıştır. Camiye bitişik türbesinde medfundur. Bu nedenle bu dağa Cebel’ül Cuyuşi denmektedir. Hasan Sabbah, Fatimi Halifesi Mustali’yi tanımıştı. Bundan dolayı da Hasan Sabbah Fatimilerle ayrı düşmüştü. Zira Hasan Sabbah, Mustali’nin kardeşi Nizari’yi desteklemişti.