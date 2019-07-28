Fatih'teki cinayetin sırrı çözüldü! 400 Euro borç için defalarca bıçaklamış

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Soğanağa Camii Sokak'ta üç gün önce meydana gelen olayda, Cezayir uyruklu Redha Botring sokak üzerinde karşılaştığı vatandaşı Chems Eddine Aouchar(32)'ı bıçaklayarak ağır yaralamış Aouchar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Çevrede bulunan otellerin de giriş çıkış kayıtlarını kontrol eden ekipler, şüphelinin Kumkapı'daki bir otelde kaldığını belirledi. Gece saat 01.00 sıralarında şüpheli Redha Botring otelden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

400 euro borcunun vermediği için öldürmüş...

Cinayet şüphelisi Redha Botring'in burada yapılan sorgusunda, öldürdüğü Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın kendisine 400 Euro borcu bulunduğunu, borcunu almak için buluştuğunu borcunu alamayınca ise tartıştıktan sonra 15 yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Redha Botring, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Defalarca bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, cinayet şüphelisi Redha Botring'in tartıştığı Chems Eddine Aouchar'ı bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cezayir uyruklu Redha Botring'in elindeki bıçakla Chems Eddine Aouchar'ı kovaladığı bir süre sonda ise defalarca bıçakladığı görülüyor. Şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.